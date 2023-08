Das Team des Juko Bärnbach war in diesen Tage so mit ihrem Sommerferienprogramm beschäftigt, dass zwischen der Besichtigung eines Bienenstocks und dem Ausflug nach Graz irgendwann der Schlüssel für die Eingangstür des Juko Bärnbach verloren gegangen ist. Nun sind alle Rätselfreunde gefragt, den Zweitschlüssel im neuen "Escape the Juko Bärnbach" wiederzufinden, damit das Jugendzentrum wieder geöffnet werden kann.