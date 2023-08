Im Hinterhof des Lehrlingshauses in Voitsberg spielen Kinder aus der Ukraine Ball und braten Woazstriezel über dem Feuer. Auf den ersten Blick genießen sie eine unbeschwerte Kindheit. So sorglos wie in den letzten zwei Wochen hatten es die 90 Kinder und Jugendlichen mit ihren Müttern vermutlich schon lange nicht. Sie kamen auf Einladung der Kiwanis-Clubs und des Landes Steiermark nach Voitsberg, wo sie sich vom Kriegsalltag in ihrem Heimatland erholen können.