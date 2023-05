Im Gasthof Rössl in Stallhofen bildet Wirt Michael Rössl eine Ukrainerin aus, die aus dem Kriegsgebiet geflohen ist. Mit der 18-jährigen Olena startete die erste ukrainische Jugendliche im Bezirk Voitsberg eine Lehre. Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Seit etwas mehr als einem Monat haben geflüchtete Personen aus der Ukraine mit einer sogenannten Blauen Karte, dem "Ausweis für Vertriebene", freien Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt. Doch nicht überall funktioniert der Einstieg ins Berufsleben gleich gut. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die in der Region leben und am Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen, werden mit Herausforderungen konfrontiert.