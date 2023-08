Frau Reischl, wollten Sie schon immer Hüttenwirtin werden?

MARTHA REISCHL: Ja, mein Mann und ich haben schon immer von einer eigenen Hütte geträumt, wenn auch nicht in dieser Größenordnung. In der Kleinen Zeitung haben wir gelesen, dass das Sattelhaus verpachtet wird und uns beworben. Die erste Saison haben wir parallel eine Buschenschank in Kalsdorf betrieben. Dann haben wir gemerkt, dass wir das Sattelhaus zum Laufen bringen und die Buschenschank verkauft.