Hier hatte Leo Lukas seinen ersten Auftritt, der heute so umstrittene Literat Hans Kloepfer richtete sich sein Arbeitszimmer (im "Kloepfer-Stüberl") ein und Eva Schindler-Schmids 1979 erschienener Roman "Gasthaus am Gries" handelt von diesem Haus: dem "Sandwirt" in der Ludwig-Stampfer-Gasse in Köflach. Das 1796 erstmals (als "Schlosserhäusl") erwähnte Anwesen, in dem zuletzt der kürzlich verstorbene Herbert Maitz kochte, hat tatsächlich viel zu erzählen. Man könnte aber auch sagen, es ist in die Jahre gekommen.