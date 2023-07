Auf Einladung von Honorarkonsul und Eigentümer Cornelius Grupp besuchte Landeshauptmann Christopher Drexler das Werk der Stoelzle Oberglas AG am Standort Köflach. Gemeinsam mit Bürgermeister Helmut Linhart bekam der Landeshauptmann vom Firmeninhaber und dessen Managementteam persönlich Einblicke in die Abläufe des weststeirischen Traditionsbetriebs. Seit 1871 wird am Standort in Köflach Glas produziert, aktuell sind dort mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das Werk wird laufend modernisiert und weist eine beinahe vollständig mit PV-Anlagen verbaute Dachfläche auf. Unter anderem dafür war Stoelzle 2022 bereits zum zweiten Mal in Folge mit Gold im Nachhaltigkeitsrating EcoVadis ausgezeichnet worden und zählt somit zu den besten fünf Prozent aller bewerteten Unternehmen.