Es wird gesungen und geklatscht, aber vor allem - gemalt. Aufgeregt machten sich zehn Kinder des Kindergartens Geistthal im Atelier des Hitzendorf Künstlers Robert W. Wilfing (77) in Altreiteregg (Hitzendorf) an die Arbeit. Schon beim ersten Kennenlernen zwischen dem Weltenbummler und den Nachwuchs-Künstlern wird klar: Etwas Besonderes ist am Entstehen.