Absaugung defekt: Dampf in der Küche löst Feueralarm aus

Am Montag, dem 24. April 2023, heulten um 9.31 Uhr die Sirenen in Voitsberg. Die Feuerwehr musste zur Landesberufsschule ausrücken. Glücklicherweise brannte es nicht, es gab nur einen Defekt in der Absauganlage der Küche.