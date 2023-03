Am Sonntag, dem 26. März 2023, konnte in einem Mehrparteienwohnhaus in der Voitsberger Lacknergasse ein Brand verhindert werden. Laut bisherigen Erkenntnissen dürfte einer der Bewohner beim Kochen in seiner Wohnung eingeschlafen sein. Aufmerksame Nachbarn hörten den akustischen Alarm des Rauchmelders und wählten den Notruf.