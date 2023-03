Tragische Szenen ereigneten sich am Sonntag, dem 26. März 2023, auf dem Herzogbergparkplatz. Am Abend bekam die Autobahnpolizei Unterwald die Information, dass ein Lkw-Fahrer nicht zu erreichen war. Laut dem GPS befand er sich auf dem Parkplatz Herzogberg in Fahrtrichtung Graz. Ebenfalls alarmiert waren die Feuerwehren Modriach und Ligist sowie das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach.