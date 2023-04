Nach einem schweren Unfall nahe der Volksschule Södingberg in der Gemeinde Geistthal-Södingberg (Bezirk Voitsberg) kam es am Donnerstagabend, dem 30. März 2023, zu einem Großeinsatz. Gegen 21.20 Uhr war ein 49-jähriger Weststeirer mit seinem Kleintransporter, in dem ein 41-jähriger Beifahrer saß, auf der L 315 von Stallhofen kommend in Fahrtrichtung Geistthal unterwegs.