Beim ersten Dorfkirtag treffen sich seltene Rinder und exklusive Motorräder

Die neu gegründete "Dorfgemeinschaft Geistthal" will mit dem Dorfkirtag am 2. Juli eine neue, große Veranstaltung in Geistthal-Södingberg etablieren. Diese steht unter dem Motto "Ein ganzer Ort als Bühne".