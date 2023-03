Während über die Performance der eigenen Partei in den vergangenen Monaten und Jahren bei den SPÖ-Bürgermeistern im Bezirk Voitsberg eher Verdruss herrscht, zeigen sich die Ortschefs angesichts der angekündigten Mitgliederbefragung erfreut. Wie berichtet sollen ja nun die rund 140.000 Parteimitglieder in Österreich darüber entscheiden, wer die SPÖ künftig als Obfrau oder Obmann führt und dann auch in die 2024 anstehende Nationalratswahl als Spitzenkandidatin oder -kandidat geht.