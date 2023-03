Unzensiert, provokativ und vieldeutig - so will der weststeirische Künstler Jan Böhmer sein vielschichtiges Schaffen in seiner neuen Ausstellung "Space Dinosaur" zeigen. In seinen neuesten Arbeiten geht der Voitsberger der Frage auf den Grund, ob künstliche Intelligenz (KI) oder Menschen aus Fleisch und Blut die bessere Kunst erzeugen. Tatsächlich kommt der 1990 geborene Künstler zu einer spannenden Antwort: Beide - sowohl künstliche Intelligenz, als auch der Mensch - weisen Defizite auf.