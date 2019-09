Kleine Zeitung +

Ausstellung in Voitsberg "Jan Böhmer muss sterben" zeigt Schönheit und Vergänglichkeit

Am 6. September eröffnet die Kunstausstellung „Jan Böhmer muss sterben“ in Voitsberg. Zu sehen gibt es Skulpturen, die aus einem 3D-Drucker stammen, sowie zahlreiche Malereien. Die Vernissage steigt am Freitag um 19 Uhr.