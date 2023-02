Zu einem Böschungsbrand am Gelände des Pibersteinersees wurden die Freiwilligen Feuerwehren Maria Lankowitz und Kemetberg am Donnerstag, dem 16. Februar 2023, kurz vor 15 Uhr alarmiert. Am Einsatzort angekommen, stellte Einsatzleiter Daniel Gspurning fest, dass sich der Brand bereits auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern ausgebreitet hatte.

Wiesenbrand rasch gelöscht

Sofort wurde mit einem Hochdruck-Rohr und einem C-Rohr mit der Brandbekämpfung begonnen. Somit wurde ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert und das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Der Böschungsbrand hatte sich auf rund 500 Quadratmetern ausgebreitet © FF Maria Lankowitz/D. Rieger

Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte "Brand aus" vermeldet werden. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder in ihrer Rüsthäuser einrücken. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Maria Lankowitz und Kemetberg mit drei Fahrzeugen und 22 Helfern.