Schweinestall in Vollbrand: 60 Feuerwehrleute im Löscheinsatz

Mit Videos und Fotos. Sieben Feuerwehren wurden Freitagmittag zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in St. Martin am Wöllmißberg gerufen. In einem Schweinestall war ein Brand ausgebrochen, beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude in Vollbrand.