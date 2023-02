Solch skurrile Einsätze gibt es zum Glück nur selten. Am Valentinstag, dem 14. Februar 2023, alarmierten Passanten um kurz vor 7 Uhr früh die Feuerwehr, weil sie durch ein Fenster in einer Wohnung in einem oberen Stockwerk eines Wohnhauses in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Voitsberg Flammen entdeckten. Wegen des Einsatzbefehls "Zimmerbrand" wurden sofort die Feuerwehren Voitsberg, Bärnbach und Krems alarmiert, die mit insgesamt 32 Einsatzkräften zum vermeintlichen Brand ausrückten.

Schwerer Atemschutz

"Selbst für die Feuerwehrleute hat es bei der Erkundung den Anschein gemacht, dass es sich bei dem Lichtschein um ein Feuer handelt", schildert ein Mitglied der FF Voitsberg. Mit schwerem Atemschutz ausgerüstet, machte sich sofort ein Einsatztrupp über das Stiegenhaus zu der Wohnung auf.

Dort öffneten allerdings die Besitzer, und die seien völlig verdattert gewesen. Nach einem kurzen Gespräch stellte sich heraus, dass der Feuerschein vom Bildschirmschoner eines Computers kam. Und dieser Flammen-Bildschirmschoner sei bereits seit Jahren in Verwendung.