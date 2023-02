Zu einem außergewöhnlichen Unfall wurden die Freiwillige Feuerwehr Rosental, das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und die Polizei am Donnerstag, dem 2. Februar 2023, gegen 18.30 Uhr alarmiert. In der Karlschachtstraße in Rosental an der Kainach war eine junge Lenkerin mit ihrem Pkw aus unbekannter Ursache von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen.