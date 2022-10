Nach rund vier Monaten Bauzeit öffnete am 25. Oktober 2022 der neue Billa Plus am Vorum in Voitsberg. Bereits am Vorabend wurde die Eröffnung mit zahlreichen Ehrengästen zelebriert. Der Markt besticht durch seine große Glasfassade und sein modernes und offenes Design. Auf einer Verkaufsfläche von rund 1800 Quadratmetern werden rund 23.000 Artikel angeboten.