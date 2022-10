Ungewöhnliche Veränderungen an der nordseitigen Fassade des 30 Meter hohen Kirchturms von Piber - die romanische Kirche stammt aus dem 13. Jahrhundert - wurden bereits vor rund 70 Jahren dokumentiert. Besonders auffällig ist eine etwa drei Quadratmeter große Ausstülpung unterhalb der Kirchturmuhr an der Nordfassade, die rund 45 Zentimeter hervorsteht. Und just bröckelten heuer im Frühjahr mehrere Putzteile ab und stürzten zu Boden. Weil Gefahr im Verzug war, schlug Johann Fuchs, der Pfarrer von Piber, sofort Alarm.