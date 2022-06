Seit Jahren zieht die Köflacher Künstlerin Christine Kertz bei der Kooperation zwischen steirischen und argentinischen Künstlern die Fäden. Bereits vor 15 Jahren hatte die Zusammenarbeit begonnen, nachdem Kertz in Piber Natalia Giacchetta, die Leiterin einer Grafik-Lehranstalt in Buenos Aires - kennengelernt hatte. Auch auf Betreiben von Kertz, die Präsidentin der "Steiermark Global Artconnection" ist, entwickelte sich ein intensiver Austausch samt Studienreisen sowie gemeinsamen Ausstellungen in Argentinien und Österreich.