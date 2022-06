Richtiges und sicheres Radfahren muss man Anja Pink nicht beibringen. Die 13-Jährige, die regelmäßig bei den Crazy Cross Bikern – einem Mountainbike Verein aus Maria Lankowitz – trainiert, hat schon viel Rennerfahrung gesammelt. Bei den österreichischen Meisterschaften wurde sie in ihrer Altersklasse im Vorjahr Dritte und nahm sogar an den Europameisterschaften teil. Heuer ist sie auch schon im Youngster Cup Rennen gefahren. Und am Donnerstagabend testete sie mit einigen ihrer Vereinskollegen den neuen Radfahrsicherheitspark am Vorum in Voitsberg. "Ist schon cool hier", meint die Jugendliche und rückt ihre Sportbrille zurecht. "Es ist total abwechslungsreich und zum Springen gibt es auch viel", sagt sie, tritt in die Pedale und legt sich geschmeidig in die Kurve.

Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern wurde ein Radmotorik- und Radfahrsicherheitspark realisiert – passenderweise direkt am erst kürzlich eröffneten Radboulevard gelegen. Das Gelände umfasst vier Zonen, wie Bürgermeister Bernd Osprian erklärt. Neben dem Pumptrack, welcher das Herzstück bildet, gibt es einen Teil für Geschicklichkeitsübungen, eine kleine Halfpipe für Skater und einen Bereich, auf dem eine nicht befestigte Straße simuliert wird. 290.000 Euro hat die Anlage gekostet, 60 Prozent der Kosten wurden durch Förderungen abgedeckt.

Und der Park ist nur ein Teil eines größer angelegten Leader-Projekts mit dem Titel "Rad- und Mountainbike Erlebnis Lipizzanerheimat." Leader-Vorstand Erwin Dirnberger erklärt, was damit gemeint ist: "Wir wollen die Lipizzanerheimat als Destination für Radsportler stärker etablieren. Neben dem Park in Voitsberg sind auch noch ein Mountainbike Trail in Geistthal-Södingberg sowie einer in Maria Lankowitz im Entstehen." Damit möchte man auch Fahrradtouristen aus Graz in die Weststeiermark locken.

Lernen der Grundtechnik

Aber auch die heimischen Radler freut die Investition. Bernd Mara, Obmann der Crazy Cross Biker, betont die immer größer werdende Beliebtheit des Sports: "Vor allem während der Pandemie stiegen die Fahrradverkaufszahlen enorm. Sport und Naturerlebnis haben einen viel höheren Stellenwert bekommen." Auch beim im Jahr 2001 gegründeten Verein spürt man das Interesse. Aktuell zählt man 350 Mitglieder, Tendenz steigend. "Und vor allem für Kinder sind Einrichtungen wie dieser Radmotorikpark in Voitsberg wichtig, um die richtige Grundtechnik des Sports zu lernen", ist Mara überzeugt.

Am Tag der Eröffnung findet die neue Sportstätte jedenfalls großen Anklang und so tummeln sich auf der Anlage neben dem neu eröffneten Seniorenheim nicht nur zahlreiche Radfahrer. Auch Kinder mit Rollern, Laufrädern und sogar ein Bobbycar-Fahrer haben sich unter die ersten Gäste gemischt. Ebenso wie Jugendliche, die mit Streetworkerin Julia Steiner vorbeischauen. Denn mit gratis WLAN und Sitzmöglichkeiten vor Ort – auch ein Pavillon soll noch entstehen – soll das Gelände laut Bürgermeister Osprian ein attraktiver Ort für Jugendliche sein. Und zwar aus dem ganzen Bezirk, wie er betont. Das langfristige Ziel: "Jungen und natürlich auch älteren Menschen den Spaß an der Bewegung im Freien zu ermöglichen."