Auch bei Pumpen Bauer in Voitsberg wurden die Lehrlinge ausgezeichnet © Robert Cescutti (Wirtschaftskammer)

"Fachkräfte sind auch in Krisenzeiten schwer zu finden. Umso wichtiger ist es, in Ausbildung zu investieren, um nach der Krise wieder erfolgreich durchstarten zu können", sagt Peter Sükar, Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer Voitsberg und bricht damit einmal mehr eine Lanze für die Lehrlingsausbildung. 437 Lehrlinge wurden im Jahr 2019 in 185 Ausbildungsbetrieben im Bezirk Voitsberg ausgebildet, 77 haben ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen beziehungsweise Meister- oder Befähigkeitsprüfungen abgelegt - darunter 31, die ihre Ausbildung mit Auszeichnung abschließen konnten. Sie alle wurden zu "Stars of Styria" gekürt, eine Auszeichnung, die alljährlich von der Wirtschaftskammer Steiermark (in Kooperation mit Raiffeisen, Uniqa und Energie Steiermark) vergeben wird.