Mooskirchen stand zeitweilig unter Wasser, die Feuerwehren Steinberg und Ligist unterstützten © FF Mooskirchen

Es ist noch keine Woche her, seit Gemeindemitarbeiter und Feuerwehrkommandant Gernot Marhold drei Fuhren Schotter auf Straßenbanketten in Krottendorf-Gaisfeld verteilt hat, um diese nach dem Unwetter Anfang August wieder befahrbar zu machen. „Heute ist davon allerdings nichts mehr zu sehen“, sagt er. Der Starkregen vergangenes Wochenende – in nur 20 Minuten sind in Krottendorf 70 bis 80 Liter niedergegangen – hat erneut verheerende Schäden angerichtet. Insgesamt 175 Einsätze mussten die Feuerwehren im Bezirk Samstagabend und in der Nacht abarbeiten. Auch am Sonntag waren die meisten noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt.