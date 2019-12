Facebook

Im letzten Jahr wurden Willi Huberts und Sepp Stering geehrt © Robert Cescutti

Bereits zum 47. Mal laden der ASK Köflach und Organisator Karl Bratschko nach Weihnachten zum großen Hallenfußballturnier in die Sporthalle Köflach ein. „Wir haben jedes Jahr die besten Spieler aus der Region dabei. Heuer wird es aber etwas ganz Besonderes, weil unsere Teams aus dem Bezirk in ihren Ligen ganz vorne dabei sind“, freut sich Bratschko. So führt Voitsberg die Landesliga an, Köflach ist in der Oberliga Mitte-West auf Platz zwei. Der FC Lankowitz führt in der Gebietsliga West und Edelschrott (erster Platz) sowie Kainach (dritter Platz) mischen in der erste Klasse West vorne mit.