Von 27. bis zum 29. Dezember findet das traditionelle Hallenturnier des ASK Mochart zum 46. Mal in der Sporthalle Köflach statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von 27. bis 29. Dezember zeigen steirische Fußballer am Köflacher Parkett wieder ihr Können © Rainer Brinskelle

Auf dieses sportliche Schmankerl freut man sich in der Region das ganze Jahr: Bereits zum 46. Mal veranstaltet der Fußballverein ASK Mochart Köflach das legendäre Hallenturnier in der Köflacher Sporthalle. „In den vergangenen konnten wir einige begnadete Fußballer begrüßen, die danach eine große Karriere gestartet haben“, freut sich Organisator und Unternehmer Karl Bratschko.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.