Gloria Avar und Wolfgang Binder nehmen am Dienstag, dem 22. Oktober, in Voitsberg die Sprache von Männern und Frauen unter die Lupe. Der Erlös kommt Familien im Bezirk Voitsberg zugute, der Rotary-Club stockt den Betrag noch mit einer Spende auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Binder und Gloria Avar ergründen die Mysterien der Kommunikation © www.derferder.at

Für viele Lacher sorgen – aber auch zum Nachdenken anregen – werden Gloria Avar und Wolfgang Binder mit ihrem Workshop „Du verstehst mi net“ am Dienstag, dem 22. Oktober, um 19 Uhr, im Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ) im Haus des Lebens in Voitsberg. Unter anderem werden die beiden versuchen zu ergründen, was eine Frau mit dem Satz „Der Mistkübel ist voll“ eigentlich meint und der Mann darunter versteht.