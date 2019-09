Geplantes Winterfahrverbot Weststeirische Politiker: "Nur ein Teilerfolg für die Gaberlstraße"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmut Linhart, Ewald Peer, Gerhard Feier und Franz Wede sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden © Simone Rendl

Seit 15 Jahren will man in Salla ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen auf der B77, der Gaberlstraße, durchsetzen. Eine Verordnung, die Landesrat Anton Lang (SPÖ) am Freitag zur Begutachtung schickte, soll die Sallegger ihrem Ziel ein Stück näher bringen. Wie berichtet fordert Lang darin ein "Winterfahrverbot" für Sattelkraftfahrzeuge in der Zeit von 1. November bis 15. April. Die Begründung: "Besonders in den Wintermonaten würden die Fahrzeuge hängenbleiben und damit die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs erheblich beeinträchtigen."