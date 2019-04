Facebook

23 Schüler des BG/BRG/BORG Köflach reisten in den Osterferien nach Polen - hier befinden sie sich vor der Wawel Kathedrale © Privat

Und dann steht man auf dieser Rampe, die am Ende der Gleise ist. Und man schaut durch das Tor, das man von vielen Bildern und Filmen kennt. Es ist ein furchtbares Gefühl.“ Gemeinsam mit 22 anderen Schülern des BG Köflach und des BORG Mio Voitsberg war Hanna Schmid in den Osterferien im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Und die Eindrücke lassen sie auch heute noch nicht los.

Seit vielen Jahren bietet die Schule diese viertägige Exkursion für alle interessierten Schüler der siebenten Klassen nach Polen an. Ursprünglich initiiert von Peter Lechner hat Pädagoge Rene Schrammel die Organisation vor vier Jahren übernommen. „Die Schüler fahren freiwillig in ihrer Freizeit mit“, erklärt Schrammel. Ebenso wie die Lehrer. „Dieses Angebot ist für uns sehr wichtig, weil die Schüler vor Ort einfach anders lernen. Sie haben einen anderen Kontext und beginnen Geschichte wirklich zu begreifen.“