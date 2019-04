Facebook

Hannes Aichhorn hat seit 2009 auf seinem Rad 100.000 Kilometer zurückgelegt © Simone Rendl

Über Köflach, durch den Teigitschgraben nach Voitsberg-Krems und weiter bis nach Graz – für Hannes Aichhorn aus Maria Lankowitz ist sein Fahrrad in den Frühlings- und Sommermonaten ein täglicher Wegbegleiter. Der Weststeirer pendelt seit 2009 mit seinem Rennrad von der Weststeiermark 40 Kilometer nach Graz. „7000 Kilometer lege ich im Jahr an Pendelstrecke allein nur mit dem Fahrrad zurück“, so Aichhorn. „Das sind also ungefähr 90 Tage im Jahr, die ich mit dem Rad zwischen Graz und dem Bezirk hin- und herfahre.“