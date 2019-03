Facebook

Seit Februar wird die Fahrbahn in der Wanne Graz abgefräst, im April wird die neue Fahrbahn betoniert © Land Steiermark

Vor einem Jahr war Baustart für die Sanierung der Unterflurtrasse Voitsberg. Am 20. März 2018 rollten die Baumaschinen an, seither wird im Tunnel und in den angrenzenden Wannenbereichen gearbeitet.

