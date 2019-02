Bürgermeisterwechsel in Voitsberg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schutzausrüstung gefragt: Wegen des Bürgermeisterwechsels wird Bernd Osprian teils hart kritisiert © Andrea Kratzer

Am Dienstag haben die SP-Bürgermeister Ernst Meixner (Voitsberg) und Bernd Osprian (Bärnbach) gemeinsam bekannt gegeben, dass sie ihren Sessel räumen. Während Meixner Ende Juni in Pension geht, tritt Osprian bereits Ende März zurück, um mit Juli das Bürgermeisteramt in Voitsberg zu übernehmen – wir haben ausführlich berichtet.