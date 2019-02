Der traditionelle „70er-Ball“ feiert 70-jähriges Bestehen. Zum besonderen Jubiläum wurde gemeinsam in Erinnerungen geschwelgt.

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums ließen sich zahlreiche Senioren den „70er-Ball“ nicht entgehen © Simone Rendl

Was im Bohmann-Saal 1949 als kleine Veranstaltung für die Köflacher Senioren begann, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem großen Fest der Wertschätzung gegenüber der älteren Generation der Lipizzanerstadt. Unter dem Motto „70 Jahre und kein bisschen leise“ wurde am Mittwochnachmittag das 70-jährige Jubiläum des „70er-Balls“ in Köflach gefeiert.