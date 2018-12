Facebook

Die Läufer des Köflacher Adventlaufs bringen am Wochenende das Friedenslicht aus Mariazell © KK

Zu einer unverzichtbaren Institution des sozialen Zusammenlebens in der Region hat sich der Köflacher Adventlauf in den vergangenen Jahren entwickelt. Bereits zum zwölften Mal machen sich Läuferinnen und Läufer aus dem gesamten Bezirk Voitsberg an diesem Wochenende auf nach Mariazell, um das Friedenslicht per pedes in die Weststeiermark zu bringen. „Wir sind immer die gleiche Truppe und wie eine Familie zusammengewachsen“, freut sich Initiator Alfred Gert.

