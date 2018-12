Facebook

Die Klassenkolleginnen feierten ihr 70-jähriges Klassentreffen © Agathon Koren

Ein besonderes Wiedersehen gab es in der Knusperstube in Köflach. Katharina Amon, die das Treffen organisiert hat, Giselinde Brügelmann, Hermine Linhard, Anna Krottmaier, Maria Dolores Leibetseder, Marlene Schallaböck und Irmgard Schlosser hatten im Jahr 1948 die Hauptschule Köflach abgeschlossen. „Damals waren die Buben und Mädchen noch getrennt“, erzählt Schallaböck (84), die aus Maria Lankowitz stammt und nun in Graz wohnt.

