Die Köflacher Eurospar-Filiale eröffnete nach dem Umbau wieder. Geschäftsführer Holzer spendete 2500 Euro in Form von Warengutscheinen.

Geschäftsführer Christoph Holzer spendete 2500 Euro in Form von Warengutscheinen © Simone Rendl

Nach dem Umbau wurde der Eurospar in der Sportplatzstraße in Köflach nun feierlich wiedereröffnet. Am Donnerstag, dem 22. November, dürfen auch die Kunden den neu gestalteten Markt, der im Zuge des Umbaus umstrukturiert und auf den letzten Stand der Technik gebracht wurde, wieder nutzen.