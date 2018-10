Die 53. Leistungsschau findet von 3. bis 5. Mai 2019 in Köflach statt. Den thematischen Rahmen bildet eine Sonderschau über die Geschichte des Bergbaus im Bezirk Voitsberg.

Bei der 53. Leistungsschau im Mai 2019 werden Volksheim und Sporthalle Köflach wieder voll sein © KK

In 202 Tagen öffnet die bereits 53. Leistungsschau der Lipizzanerheimat im und rund um das Volksheim und die Sporthalle in Köflach wieder seine Pforten. Knapp 100 hundert Aussteller präsentierten sich heuer im Frühjahr bei der regionalen Messe, so viele teilnehmende Unternehmen werden auch im kommenden Jahr von Freitag, den 3. Mai, bis Sonntag, den 5. Mai, erwartet.

