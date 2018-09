Die Pfarr- und Wallfahrtskirche in Maria Lankowitz feiert heuer „550 Jahre Kirchweihe“. Ab Montag warten in der „Woche des Segens“ unter anderem eine Fackelwallfahrt und ein Malwettbewerb im Rahmen der Feierlichkeiten.

Gabriele Scheiber, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats in Maria Lankowitz, vor renovierten Statuen, die die Kreuzigung zeigen © Karl Mayer

Als Vorbereitung auf einen wahren Höhepunkt ist heuer die „Woche des Segens“ zu verstehen, die am Montag in Maria Lankowitz startet. Denn in diesem Jahr läutet sie den großen Festgottesdienst am Sonntag, dem 7. Oktober, ein: Wenn die Pfarr- und Wallfahrtskirche „550 Jahre Kirchweihe“ zelebriert. „Wir wollen ja mit der ,Woche des Segens’ Maria Lankowitz als Wallfahrtsort stärken. Das passt natürlich besonders gut, wenn wir ,550 Jahre Kirchweihe’ feiern. Da bekommt der Ort eine besondere Stellung“, erklärt Gabriele Scheiber, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates.