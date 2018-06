Baustart für neues Wohnprojekt mit 15 Einheiten des Wohnbauträgers SGK in Voitsberg. Zwei Millionen Euro werden investiert, bezugsfertig soll das Haus im Herbst 2019 sein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spatenstich für ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Voitsberg © Rainer Brinskelle

Der Spatenstich für ein Haus mit 15 Wohnungen wurde gestern Mittag auf einem Grundstück an der Ecke Arnsteinstraße–Bahnhofstraße in Voitsberg gesetzt. Die gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft Köflach (SGK) errichtet dort um zwei Millionen Euro ein vom Land Steiermark gefördertes Wohnhaus. Das Gebäude soll in Holzbauweise errichtet und mit großzügigen Terrassen mit Südwestausrichtung ausgestattet werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.