Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Katastrophengebiet Piberegg laufen die Aufräumarbeiten weiterhin unter Hochdruck © Katharina Siuka

Seit Montag ist die Straße von Piberegg nach Piber, die die Schatten- mit der Sonnenseite verbindet, wieder befahrbar. Die umgestürzten Bäume, die seit dem Sturm vor einer Woche die Straße blockiert haben, wurden weggeräumt. „Auf der Schattenseite gibt es aber rund 700 Festmeter Schadholz“, erklärt Bärnbachs Bürgermeister Bernd Osprian. Für die Aufräumarbeiten muss die Straße wohl erneut gesperrt werden. „Die Stadtgemeinde wird die Sperren ankündigen.“

Köflach: Naherholungsgebiet bleibt gesperrt

In Köflach hat die Stadtgemeinde das Areal um den Dechantteich sowie Wanderwege im Dechantwald und am Grubkogel nach dem Unwetter per Verordnung gesperrt. „Das bleibt aufrecht, solange Gefahr besteht“, erklärt Bürgermeister Helmut Linhart. Mit den Aufräumarbeiten der umgestürzten Bäume wird demnächst begonnen.

Das ist passiert Vor einer Woche, am Dienstagabend, ist ein schwerer Sturm von der Koralm über weite Teile der Steiermark gezogen. Im Bezirk Voitsberg mussten die Feuerwehren binnen drei Stunden zu 59 Einsätzen ausrücken: Entwurzelte Bäume blockierten Straßen, beschädigten Häuser und Autos, führten zu Verklausungen in Bächen. Mittwoch am Nachmittag erklärte LH-Vize Michael Schickhofer, Katastrophenschutzreferent des Landes, Piberegg zum Katastrophengebiet. Grund waren mögliche starke Verklausungen im Freisinggraben.

Linhart appelliert, die gesperrten Zonen tatsächlich zu meiden: „Das sollte im eigenen Interesse sein, es kann zu weiteren Unfällen kommen.“ Der Boden ist aufgeweicht, bereits beschädigte Bäume können jederzeit umstürzen. Zudem drohen jedem, der die Verordnung ignoriert, Strafen von bis zu 3600 Euro. Freisinggraben: Die Aufräumarbeiten sind voll im Gange Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Klicken Sie sich durch die Fotos der Aufräumarbeiten! Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer 1/20

Im Katastrophengebiet in Piberegg im Freisinggraben gehen die Aufräumarbeiten weiter. „Eine zweite Firma wird kommen, das Unternehmen Schutti aus Stallhofen“, erklärt Harald Fürpaß von der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg. Wie lange das Aufräumen noch andauert, lässt Fürpaß aber offen. Vonseiten des Landes heißt es, dass rund 50 Prozent der Arbeiten im Freisinggraben erledigt sind.

Im Millionengraben in Kainach, den der Sturm ebenfalls schwer getroffen hat, ist man hingegen fertig. Fürpaß zufolge werden nur noch kleinere Arbeiten von der Wildbach- und Lawinenbebauung durchgeführt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.