Die Elektrifizierung der steirischen Westbahn ist derzeit das größte Elektrifizierungsprojekt in Österreich. Im Bezirk Voitsberg ruft es auch Unmut hervor – genauer gesagt stößt die Projektdauer Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaft sauer auf, wie sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz verkündeten. Im Vorjahr wurde die Inbetriebnahme seitens ÖBB aus Kostengründen auf 2033 verschoben, ursprünglich war sie für 2028 avisiert gewesen. In einer Resolution forderten regionale Vertreter von WKO und ÖGB sowie alle Bürgermeister des Bezirks eine Fertigstellung des Projekts bis 2028. Sorgen machen ihnen die Lage der Pendler und der Wirtschaft, aber auch mögliches Verkehrschaos.

v.l.: ÖGB-Regionalsekretär Thomas Wiedner, Voitsbergs Bürgermeister Bernd Osprian, ÖGB-Regionalvorsitzender Kurt Christof, WKO-Regionalstellenobmann Peter Sükar, Köflachs Bürgermeister Helmut Linhart, WKO-Regionalstellenleiter Lukas Kalcher © KLZ / Anna Dunst

ÖBB: „Verkehrspolitische Entscheidung“

Jetzt äußern sich die ÖBB dazu. „Welche Mittel wann und für welche Ausbau- und Modernisierungsprojekte zur Verfügung stehen, ist in erster Linie eine verkehrspolitische Entscheidung“, teilt Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel dazu auf Anfrage der Kleinen Zeitung mit. „Die Umsetzung für die Elektrifizierung und Attraktivierung des Abschnittes zwischen Graz und Lieboch läuft von Seiten der ÖBB Infrastruktur AG wie geplant.“ Aktuell würden Unterlagen für die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung finalisiert, die in den nächsten Monaten bei der Behörde eingereicht werden. Laut ÖBB werden dann Grundeinlösen durchgeführt, dann wird mit der Detail- und Ausschreibungsplanung begonnen. Vorarbeiten in diesem Abschnitt sind demnach ab 2027 geplant. Die ÖBB halten also an ihrem Zeitplan fest.

Komplettsperre zwischen Lieboch und Köflach

In der Weststeiermark wird schon seit Anfang des Jahres gearbeitet. Geplant ist, dass im Zuge der Arbeiten Bahnhöfe modernisiert werden, für die Elektrifizierung muss außerdem der Kremser Tunnel aufgeweitet werden. Aufgrund der Arbeiten muss die Bahnstrecke zwischen Lieboch und Köflach jeweils zwischen 11. Juli 2026 und 10. Oktober 2026 sowie zwischen 7. Jänner 2027 und 19. September 2027 gesperrt werden. In dieser Zeit wird Schienenersatzverkehr eingerichtet.