„Jeder hat eine Chance verdient“ – so das Credo von Gertrude Schnabel aus Geistthal-Södingberg. Seit 15 Jahren setzt sie sich dafür ein, dass Menschen, die zu einer Strafe auf Bewährung verurteilt wurden, diese Chance bekommen. Schnabel ist ehrenamtlich beim Verein Neustart tätig. Meist begleitet sie Klienten, die sie zugeteilt bekommt, über mehrere Jahre – bis die Bewährung vorbei ist.

Langfristiges Ziel ist deliktfreies Leben

Wie sieht das konkret aus? „Meist betreue ich fünf Klienten gleichzeitig, mindestens einmal im Monat treffen wir uns zu Einzelgesprächen“, erklärt die Weststeirerin. Dazwischen gibt es Telefonate, bei Bedarf werden Klienten auch bei Behördenwegen unterstützt. Anneliese Pieber, Leiterin des Teams der Ehrenamtlichen in Graz-Umgebung und Voitsberg, ergänzt: „Im Fokus steht Deliktverarbeitung, die Klienten sollen Verantwortung für ihre Tat übernehmen.“

Bewährungshelfer schicken auch Berichte an das Gericht und achten darauf, dass Bewährungsauflagen eingehalten werden. Das langfristige Ziel ist, dass Klienten in ein deliktfreies Leben zurückfinden. „Die meisten wollen das und haben oft überraschend konservative Ziele: Kinder, Job, Partnerschaft“, erklärt Pieber. Dabei wird auch das Netzwerk der Ehrenamtlichen vor Ort genutzt, „wenn sie etwa Unternehmen kennen, die Arbeitskräfte suchen oder Kontakte zu Vermietern haben“.

Rund 40 Klienten in 15 Jahren

Wenn das gelingt, sei das wahnsinnig schön, erzählt Schnabel: „Ich erinnere mich an einen Klienten, der mir sagte, er würde sich am liebsten totsaufen. Er schlief in der Notschlafstelle, hatte wenig Perspektiven. Heute hat er einen Job, eine Freundin, eine Wohnung und sein Leben im Griff. Genau dafür lohnen sich zweite Chancen.“

Bisher hat Schnabel rund 40 Menschen begleitet, von Diebstahl über körperliche Gewalt bis hin zu Betrug war alles dabei. Bei der Verteilung der Fälle achte man aber darauf, dass Ehrenamtliche mit weniger betreuungsintensiven Klienten arbeiten, betont Pieber.

Hinter die Fassade schauen

Zeit muss man aber mitbringen, „es geht darum, eine Beziehung aufzubauen“, sagt Schnabel. „Wichtig ist, dass man offen ist, sich aber abgrenzen kann.“ Am Anfang sei sie blauäugig gewesen, habe Klienten alles geglaubt. Mit der Zeit könne man besser hinter die Fassade schauen. „Grundsätzlich halte ich auch keinen Kontakt, wenn die Bewährungszeit vorbei ist.“ Abteilungsleiterin Pieber pflichtet ihr bei: „Professionelle Distanz ist wichtig.“

Es gibt auch schwierige Momente

Nicht jede Geschichte hat ein Happy End, auch damit muss man umgehen können. Schnabel erinnert sich an einen Mann, den sie jahrelang begleitete. Aufgrund psychischer Probleme hatte er großen Leidensdruck, seine Träume schrumpften mit der Zeit immer mehr. „Als seine Bewährung vorbei war, rief er mich irgendwann an“, erzählt Schnabel bewegt, „ob ich mich mit assistiertem Suizid auskennen würde? Wir haben immer wieder telefoniert und er hat mich gebeten, ihn zu einem Notar zu begleiten. Er wollte sich dann Geld von mir leihen – aber ich habe nie einem Klienten Geld geborgt, das ist eine meiner Regeln.“ Es sollte der letzte Kontakt sein, einige Wochen später sah Schnabel dann die Parte ihres ehemaligen Klienten. „Ich weiß nicht, wie sein Leben zu Ende gegangen ist, aber mich hat das sehr beschäftigt. Deshalb war ich auch an seinem Grab, um mich zu verabschieden.“

Trotz solcher emotional herausfordernder Momente kann sie das Ehrenamt jedem empfehlen. „Man sieht das Leben allgemein und die Menschen dadurch ganz anders. Und man kann wirklich etwas bewirken.“