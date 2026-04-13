Seit wenigen Monaten steht der Bezirk Voitsberg, wie berichtet, im Fokus der Elektrifizierung der Bahnstrecken zwischen Graz und Köflach sowie zwischen Lieboch und Wies-Eibiswald. Neben der Strecke werden auch die Bahnhöfe Köflach, Bärnbach, Voitsberg, Krems, Krottendorf-Ligist, Köppling, Söding-Mooskirchen und Lieboch-Schadendorf modernisiert.

Für Bahnpendler bedeutet das allerdings auch, dass sie insgesamt fast ein Jahr lang auf Schienenersatzverkehr umsteigen müssen: Von 11. Juli bis 10. Oktober 2026 wird die Strecke zwischen Lieboch und Köflach komplett gesperrt, eine zweite Sperre folgt voraussichtlich zwischen dem 7. Jänner und 19. September 2027.

Insgesamt fährt fast ein Jahr lang kein Zug durch den Bezirk © K. Ferk

Projektfertigstellung aus Kostengründen verschoben

Ursprünglich war die Fertigstellung des gesamten Projekts bis Ende 2028 geplant, im vergangenen Jahr haben die ÖBB diese aus Kostengründen aber auf 2033 verschoben. Dagegen wehrt sich der Bezirk Voitsberg jetzt. Der Vorstand des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) „Steirischer Zentralraum“, die WKO-Regionalstelle sowie alle 15 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen des Bezirks haben eine Resolution unterzeichnet. Gerichtet ist sie an die ÖBB, die zuständigen Ministerien sowie die Landesregierung. Die Forderung: Die Elektrifizierung und Modernisierung muss „unverzüglich umgesetzt werden“, die „Verschiebung bis 2033 wird abgelehnt.“

Sorge um Pendler, Wirtschaft und Verkehrsaufkommen

Sorgen machen den Wirtschafts-, Arbeitnehmer- und Politikvertretern unter anderem die Auswirkungen auf Pendler. „Menschen, die in die Schule oder in die Arbeit fahren, werden stark beeinträchtigt sein. Wir haben mehr Aus- als Einpendler und wollen verhindern, dass Menschen durch die Verkehrssituation abwandern“, zeigt Helmut Linhart, Bürgermeister von Köflach, auf. Auch der Schienenersatzverkehr bringt nach Ansicht der Vertreter Schwierigkeiten mit sich. „Man kann sich nur vorstellen, was mit all den Bussen, die dann unterwegs sind, auf der B 70 verkehrstechnisch los sein wird“, sagt Peter Sükar, WKO-Regionalstellenobmann. Notfallpläne im Fall eines sogenannten Verkehrsinfarkts – etwa, wenn aufgrund einer Sperre der A 2 Südautobahn zusätzlich zum Schienenersatzverkehr ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der B 70 besteht – gebe es nicht. Die Gemeinden wünschen sich, zusammen mit Betroffenen schon im Vorfeld eingebunden zu werden.

Voitsbergs Bürgermeister Bernd Osprian sowie sein Vize Kurt Christof, der auch ÖGB-Regionalvorsitzender ist, weisen zudem auf die Rolle der Elektrifizierung für den Anschluss an die Koralmbahn hin. „Über Lieboch wäre da eine Schleife möglich“, sagt Osprian, „aber dazu braucht es die Elektrifizierung. Unsere Region ist vielleicht nicht immer überall vorne dabei, aber wir wollen nicht vergessen werden.“ Auch Sükar betont, dass eine schnelle Umsetzung eine bessere Planbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe mit sich bringe.

Mit der Resolution will man jetzt Druck aufbauen. Übergeben werden soll sie zeitnah, so die Initiatoren.