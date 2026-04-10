Vor kurzem wurden im Weststeirischen Einkaufszentrum (WEZ) in Bärnbach Spenden für das Hospizteam Voitsberg gesammelt. Hospizpate Bezirkshauptmann a. D. Hannes Peißl und Bezirkshauptfrau Elisabeth Kladiva, künftige Patin, haben kräftig die Werbetrommel gerührt. „Dank zahlreicher Kundinnen und Kunden, die die Arbeit der Hospizbegleiterinnen und -begleiter schätzen, kam ein Betrag von 734 Euro zusammen“, bedankt sich Christine Halper, Leiterin des Teams.

Gegründet wurde der Verein vor über 30 Jahren, insgesamt 18 ehrenamtliche Mitglieder verstehen sich als „Lebensbegleiter bis zum letzten Atemzug“ und haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität von Betroffenen zu erhöhen und ihre Angehörigen zu unterstützen. Dafür sei man auch auf Spenden angewiesen, so Halper. Unterstützen kann man das Hospizteam auch mit einer direkten Spende (Spendenkonto: Steiermärkische Sparkasse. IBAN: AT61 2081 5000 0470 93). „Oder man absolviert ein Hospizgrundseminar und wird selbst ehrenamtlicher Hospizbegleiter“, schlägt Halper vor. Mehr Infos dazu unter hospiz-stmk.at.