Erst im Vorjahr wurde das Gemeindegebäude von Geistthal-Södingberg generalsaniert und mit neuer Dämmung, neuem Dach, einer PV-Anlage und einer erneuerten Fassade versehen. Bei der Aktion mussten allerdings die Schwalbennester entfernt werden, die die Zugvögel im Lauf der Jahre an dem Gebäude gebaut hatten. Und weil hier neben Schwalben und Amtsmitarbeitern auch die Kinder der Volksschule täglich unterrichtet werden, hatte Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Klaudia Stroißnig eine Idee: „Wir mussten neue Schwalbennester bauen, aber mir lag das Einbinden der Kinder in dieses Projekt besonders am Herzen. Wir sensibilisieren sie dadurch für den Artenschutz, für ein Miteinander von Mensch, Tier und Natur und wir fördern noch dazu ihre motorischen Fähigkeiten.“

Gesagt, getan. Unter Anleitung von Franz Schriebl und Michael Neukam vom Bauhof, sowie der Lehrerinnen Manuela Tschiltsch und Jennifer Lamprecht machten sich die 17 Schülerinnen und Schüler der VS Geistthal sogleich daran, die vorbereitete Mischung aus Gips, Sägespänen und Kohlestaub zu kleinen Nestern zu formen. Insgesamt fabrizierten sie 28 Stück, die nun an der Fassade des Gebäudes angebracht werden können.

Gerade noch rechtzeitig vor dem Ankommen der Schwalben im Frühjahr – denn die Zugvögel überwintern meist südlich der Sahara – bekommen sie ihre Nester, in denen sie ihre Brut aufziehen können. Ein Einsatz übrigens, der auch von der Landesfachabteilung 13 gefordert wurde. „Ich freue mich aber, dass wir keine künstlichen Nisthilfen gekauft haben, sondern eine Bastelanleitung dafür gefunden haben und ein Schulprojekt daraus machen konnten“, so Stroißnig.