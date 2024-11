Eine Laufstaffel aus Ligist verfolgte am vergangenen Wochenende ein besonders ambitioniertes Ziel: 18 Läuferinnen und Läufer brachten das Gnadenlicht von der Basilika Mariazell in die Schilchergemeinde. „Wir sind in elf Etappen bis nach Ligist gelaufen, eine war zwischen acht und 16 Kilometer lang“, erklärt Mark Wibner. Der Ligister Feuerwehrkommandant hat den Gnadenlichtlauf nach einer längeren Pause wieder ins Leben gerufen.