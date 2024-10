„Wer ein Haus errichtet, will Heimat, ein Zuhause geben. Zuhause bin ich wer, da muss ich mich nicht beweisen, so wie bei Gott jeder ‚wer‘ ist“, sagte Bischof Wilhelm Krautwaschl bei der Segensfeier des neuen Kirchhofs in Ligist. Die neuen Räume, die allen offenstehen, sollen die Sehnsucht des Menschen nach ‚Wer-sein‘ beantworten, so Krautwaschl weiter. Rund 300 Festgäste waren der Einladung von Pfarrer Martin Trummler, Pfarrkoordinator Karl Farmer und des pastoralen Pfarrteams in das ehemalige Pfarrheim und Polsterlkino gefolgt und zeigten sich bei der Besichtigung von den neuen Räumlichkeiten begeistert.