Lautes Hämmern, Stemmen und zahlreiche alte, morsche Holzbretter kann man am Hof der Pfarre Ligist am Samstagmorgen vernehmen. Rund 30 Leute aus den unterschiedlichsten Vereinen der Ligister Bevölkerung helfen mit vereinten Kräften, das alte Pfarrhaus bis auf die Grundmauern auszuräumen. Unter den Helfenden sind einige wehmütige Blicke zu erkennen, da es das vorzeitige Aus für das überaus beliebte „Polsterlkino“ bedeutet, das sich in einem Saal des Gebäudes befand. Unter dem Projekt „Der Kirchhof“ soll das Gebäude der Pfarre Ligist jedoch wieder renoviert werden.