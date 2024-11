Bei einer Diskussion zum Thema „Community Nursing“ schieden sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Söding-St. Johann am 20. November die Geister. Grüne und SPÖ brachten einen Dringlichkeitsantrag ein, um Landesförderungen für die Einführung dieser Form der Gemeindepflege in Söding-St. Johann zu sichern. „Dieses wichtige Projekt, das Menschen hilft, so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause zu leben, wurde jedoch von ÖVP und FPÖ blockiert“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung der Grünen und der SPÖ Söding-St. Johann.